В Версале третий раз за неделю объявили эвакуацию после сообщения о бомбе

В прошлых случаях эвакуации полицейские и саперы не нашли никаких признаков взрывчатых веществ на территории комплекса

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Посетители Версальского дворцового комплекса были вынуждены покинуть исторический и культурный объект в рамках объявленной в среду эвакуации. Об этом сообщила администрация дворцового комплекса в соцсети X (ранее Twitter).

"Уважаемые посетители, в целях безопасности в Версальском дворце проводится эвакуация посетителей. Благодарим вас за понимание", - говорится в коротком послании.

В администрации не уточняют причину эвакуации, однако телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об угрозе взрыва. Это уже третья эвакуация за неделю в связи с анонимными угрозами. Ранее эвакуация объявлялась в субботу и во вторник, в обоих случаях полицейские и саперы не нашли никаких признаков взрывчатых веществ на территории комплекса.

Анонимные угрозы в последние дни участились в отношении крупных общественных объектов во Франции. Так, в субботу пришлось эвакуировать тысячи посетителей Лувра, а также пассажиров Лионского вокзала. Кроме того, в понедельник, когда по всей стране в учебных заведениях проводились мероприятия в память об убитом в прошлую пятницу учителе, в той самой школе, где произошло убийство, также была объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва. В среду СМИ сообщили об угрозах взрыва в шести крупных аэропортах страны. Во всех случаях угрозы оказались ложными, тем не менее каждый раз полицейские и саперы тщательно проверяли каждый объект, чтобы убедиться в отсутствии рисков.