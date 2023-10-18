Суд в Екатеринбурге приговорил к шести годам колонии риелтора за мошенничество

Осужденная убедила 24 человека передать ей деньги для покупки квартиры в качестве займа, общая сумма ущерба составила более 111 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил риелтора Ольгу Хорошун к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Осужденная убедила 24 человека передать ей деньги для покупки квартиры в качестве займа, общая сумма ущерба составила более 111 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"В Екатеринбурге приговорили риелтора Ольгу Хорошун к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество на сумму свыше 111 млн рублей. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах). <…> В результате ее незаконных действий 24 потерпевшим, исключительно из числа ее знакомых, причинен ущерб на сумму свыше 111 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2016-2019 годах Хорошун, создав репутацию риелтора, убедила потерпевших передать ей денежные средства в качестве займа под высокий процент на короткий срок либо под условием покупки квартиры для потерпевших. При этом она не имела намерений и возможности исполнить принятые на себя обязательства.

После хищения средств женщина уехала из России, но была задержана в апреле 2023 года, когда вернулась для ухода за отцом, добавили в ведомстве. Приговор в законную силу пока не вступил.