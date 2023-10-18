18 октября, 11:45

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе

Пострадал один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на ростовском складе, где пострадал мужчина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"14:20 мск - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что при пожаре ожоги получил один мужчина, а спасателям удалось предотвратить детонацию находившихся рядом баллонов с сероводородом.

В прокуратуре Ростовской области организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация