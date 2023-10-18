На Кубани возбудили дело на двух посредников при незаконном получении виз

Участники группы предоставляли в уполномоченный орган МВД России заведомо ложные сведения о цели въезда иностранцев в страну

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края пресекла деятельность организованной группы, которая оказывала содействие в незаконном получении виз иностранцами, в том числе 19 гражданами Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

"Сотрудники ГУУР и ГУВМ МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска и управления по вопросам миграции краевого главка полиции установили, что 30-летний гражданин Египта и 31-летняя жительница Кубани организовали незаконную миграцию граждан в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении. При их содействии в Россию незаконно въехали 19 сирийцев.

Участники группы предоставляли в уполномоченный орган МВД России заведомо ложные сведения о цели въезда иностранцев в страну. На основании этих данных иностранцам выдавались документы, разрешающие въезд в РФ.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Решается вопрос об избрании меры пресечения.