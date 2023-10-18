Экс-главу межрегионального управления Росприроднадзора приговорили к 13 годам колонии

Олегу Кручинину также назначили штраф в размере 230 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Нижегородский районный суд приговорил экс-руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина к 13 годам колонии и штрафу 230 млн рублей по делу о взяточничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Кручинину наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья. Также ему назначили штраф в размере 230 млн рублей.

Адвокат Михаил Гаранин сообщил журналистам, что с приговором не согласен, будет подана апелляционная жалоба. "На этапе следствия была масса нарушений", - отметил он.

Ранее гособвинение просило назначить Кручинину наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и 250 млн рублей штрафа. Также прокуратура предложила запретить Кручинину занимать должности в государственных органах на 15 лет и лишить его классного чина - государственный советник РФ второго класса.

В ноябре 2021 года стало известно, что врио главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу. В конце августа 2023 года прокурор Нижегородской области направил в суд иск к Кручинину и его близким родственникам об обращении в доход государства имущества на 32,5 млн рублей.