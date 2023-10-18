Суд завершил судебное следствие по делу экс-директора ФК "Чайка" о подкупе арбитров

Олега Баяна обвиняют в 11 эпизодах на сумму порядка 1,9 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Воронежа завершил судебное следствие по делу бывшего исполнительного директора футбольного клуба "Чайка" Олега Баяна, который обвиняется в 11 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы райсуда.

"Сегодня было завершено судебное следствие. Со стороны защиты представлены доказательства [невиновности Баяна]. В следующее судебное заседание 15 ноября уже будут прения сторон", - сказала она.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года, в нем фигурируют порядка 80 свидетелей, которые были допрошены. Бывший исполнительный директор клуба "Чайка" Баян обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления - по ч. 3 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), в деле 11 эпизодов на сумму порядка 1,9 млн рублей. По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018-го по 15 апреля 2019 года перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки".

В феврале 2022 года Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся 13 мая 2019 года. Главному тренеру было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, игрокам - от 290 до 350 тыс. рублей. По данным суда, Баян предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" в матче 27-го тура Олимп - Первенства России. В ходе расследования этого дела были выявлены новые факты, на основании которых в отношении Баяна было возбуждено новое дело о подкупе арбитров.