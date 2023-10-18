Под Новгородом школьный автобус с 11 детьми попал в ДТП

Двух детей доставили в медицинское учреждение и отпустили домой после осмотра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Школьный автобус, в котором находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем в городе Пестово Новгородской области. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирована в больницу, двое детей были доставлены в медицинское учреждение, осмотрены и отпущены домой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"В городе Пестово на перекрестке улиц Профсоюзов и Соловьева женщина, управляя автомобилем LADA Priora, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с двигающимся по главной дороге школьным автобусом "Газель-Некст", который осуществлял перевозку детей в образовательную организацию. В момент ДТП в автобусе находились 13 человек: водитель, сопровождающий и 11 детей в возрасте от 9 до 10 лет", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ГИБДД, в результате ДТП водитель автомобиля LADA с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирована в пестовскую ЦРБ, водитель и сопровождающий школьного автобуса не пострадали, два ребенка - 8-летняя девочка и 9-летний мальчик - были доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой.