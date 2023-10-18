Депутата гордумы Челябинска арестовали по делу о посредничестве во взяточничестве

Его заключили под стражу сроком на два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря депутату городской думы и генеральному директору коммерческой организации, которые обвиняются в посредничестве в передаче 2 млн рублей чиновникам в качестве взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Прокуратурой области поддержаны ходатайства следователя <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору строительной компании и депутату Челябинской городской думы, обвиняемым по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Суд удовлетворил ходатайства, избрав обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 декабря 2023 года", - сказали в пресс-центре.

По данным прокуратуры, преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют сопровождение уголовного дела. По данным следствия, с сентября 2017 года по июль 2020-го, действуя группой лиц по предварительному сговору, мужчины стали посредниками при передаче 2 млн рублей от руководителя строительной компании должностным лицам администрации Челябинска. Деньги передавались за оказание содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома при отсутствии законных прав на земельный участок.

Во вторник сообщалось о возбуждении уголовного дела.