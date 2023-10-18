В Туве начали проверку видео с пинающим детей воспитателем детсада

Следователи проверяют информацию о применении насилия над воспитанниками

ТАСС, 18 октября. Следователи начали проверку по факту размещения в интернете ролика, на котором воспитатель детского сада Тувы пинает детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Туве.

"Следователи проверяют информацию о применении насилия в отношении детей в детском саду. В социальных медиа размещен видеоролик о применении силы со стороны педагога в отношении малолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений Республики Тыва. По данному факту следственным отделом по г. Кызылу СУ СК России по Республике Тыва незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В соцсетях Кызыла размещено видео, где воспитатель детского сада во время спортивных занятий пинает маленьких детей и кричит на них.