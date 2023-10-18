В МИД Чехии сообщили о гибели гражданина при ударах ХАМАС по Израилю

Молодой человек погиб 7 октября в кибуце Нирим

ПРАГА, 18 октября. /ТАСС/. Гражданин Чехии в возрасте 22 лет погиб при ударах радикальной палестинской группировки ХАМАС по Израилю. Об этом сообщил журналистам представитель чешского МИД Даниэл Драке.

"Можем подтвердить, что среди жертв террористической атаки ХАМАС был и 22-летний чехо-израильтянин, который находился в Израиле в гостях у подруги", - сказал он.

Молодой человек погиб 7 октября в кибуце Нирим, атакованном боевиками ХАМАС. МИД и премьер-министр Чехии Петр Фиала выразили соболезнования родным и близким погибшего.