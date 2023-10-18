Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов под Пензой

По данным Росприроднадзора, разлив произошел на площади 400 кв. м на месторождении "Русснефти"

ПЕНЗА, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Камешкирском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Камешкирского района Пензенской области организовала проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов на территории Новошаткинского сельского совета", - отмечается в сообщении.

По данным Росприроднадзора, разлив нефтепродуктов произошел на площади 400 кв. м на месторождении "Русснефти".

По информации ведомства, разлив произошел на землях сельхозназначения. "В настоящее время ПАО "Русснефть" проводит мероприятия по ликвидации последствий аварии на принадлежащем ему нефтепроводе", - говорится в сообщении.