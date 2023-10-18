Дело о препятствии работе журналиста могут возбудить после угроз военкору "Известий"

У квартиры Валентина Трушнина ранее два человека нарисовали пентаграмму

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы инициирует возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, после того как два человека нарисовали пентаграмму у квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина, а также телефонных звонков и сообщений с угрозами. Об этом сообщили в столичном надзорном ведомстве.

"Поскольку Валентин Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход проведения специальной военной операции, имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование. В этой связи прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - сказали в прокуратуре.

Результаты процессуальной проверки, в том числе принятие решения о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ находятся на контроле прокуратуры.

17 октября на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. Возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и угрозе убийством (214 УК РФ и 119 УК РФ). "При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами", - добавили в прокуратуре.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что задержанные нарисовали пентаграмму у квартиры Трушнина по одному из заданий, полученных через чат-бот с территории Украины. За его выполнение задержанным обещали небольшое денежное вознаграждение.

В новость внесена правка (16:13 мск) - передается с уточненением в лиде, верно - уголовного дела.