Во Франции зафиксировали более 350 инцидентов на памятных мероприятиях в школах

Речь идет о нарушении порядка или отказах от участия в памятных церемониях об убитых экстремистами преподавателях

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Более 350 эпизодов нарушения порядка или отказов от участия было зафиксировано во французских школах на мероприятиях в память об убитых экстремистами преподавателях. Об этом сообщило Министерство образования Франции.

Согласно уточненным данным, по состоянию на 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) 18 октября МВД зафиксировало по меньшей мере 357 случаев во время памятных церемоний", - гласит коммюнике.

Во вторник сообщалось о 179 эпизодах, во всех случаях в отношении нарушавших порядок учеников было начато расследование прокуратуры. Министерство образования продолжает передавать дела прокурорам, тогда как последние данные о количестве инцидентов также не являются исчерпывающими, их число может быть пересмотрено в большую сторону. "В наиболее серьезных случаях, когда речь идет об угрозах или прославлении терроризма, директора школ требуют немедленного исключения учащихся из школы", - уточняется в коммюнике.

В понедельник во всех школах Франции прошли церемонии в память об убитом радикальным исламистом в октябре 2020 года школьном учителе истории и географии Самюэле Пати. Также в этот день отдавали дань памяти преподавателю литературы Доминику Бернару, который погиб в результате нападения на школу в Аррасе на севере Франции вооруженного ножом 20-летнего злоумышленника. После этого нападения в стране был введен наивысший уровень террористической угрозы, к настоящему времени трем из 11 ранее задержанных по этому делу были предъявлены обвинения в связи с убийством или пособничеством убийству в террористических целях.