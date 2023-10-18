18 октября, 13:23
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в Израиле граждан Украины выросло до 23

Израильский посол в стране Михаил Бродский отметил, что это второе после граждан США число иностранцев, погибших в результате нападения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число граждан Украины, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа, выросло до 23. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

"По последним данным, 23 украинца были убиты боевиками ХАМАС. <...> Это второе после граждан США число иностранцев, погибших в результате нападения", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Накануне пресс-служба офиса президента Украины сообщила о 13 украинцах, погибших в Израиле. В свою очередь украинское посольство в Израиле проинформировало, что из страны вылетело уже три эвакуационных рейса с гражданами Украины, их приняли румынские города Бухарест и Клуж. Таким образом, по данным пресс-службы офиса украинского президента, всего были вывезены 436 человек. 

Теги:
УкраинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация