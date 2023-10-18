В Екатеринбурге трех бывших сотрудников полиции отправили в колонию за взятки

Им назначили от 3,5 до 8,5 года колонии общего и строгого режимов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге вынес приговор организованной преступной группе, в которой в том числе состояли три бывших сотрудника уголовного розыска. Подсудимых признали виновными в вымогательстве и получении взяток, им назначили от 3,5 до 8,5 года колонии общего и строгого режимов, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти местных жителей (четырех мужчин и одной женщины, 1984-1998 годов рождения), трое из которых ранее состояли в должностях оперуполномоченных уголовного розыска в двух отделах полиции Екатеринбурга. <…> Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 3,5 года до 8,5 года с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденные в 2019-2021 годах действовали в составе организованной преступной группы, которую создал работавший на тот момент в уголовном розыске житель Екатеринбурга. В группу входили двое гражданских лиц и трое сотрудников полиции. Гражданские предоставляли организатору группы информацию о людях, причастных к обороту наркотиков. "Полицейские организовывали мероприятие, якобы направленное на изобличение участников незаконного оборота наркотиков, но фактически его целью было вымогательство незаконного вознаграждения за непривлечение "задержанных" к уголовной ответственности", - пояснили в СК.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что полицейских выявили сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности регионального ГУ МВД. "По итогам служебной проверки подозреваемых отстранили от исполнения служебных обязанностей, теперь они понесут уголовную ответственность в соответствии с законом. <…> За формализм в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены три непосредственных руководителя ныне осужденных сотрудников. В настоящее время во всех подразделениях гарнизона подводятся итоги служебной деятельности за 9 месяцев текущего года", - добавил он.

Подсудимых признали виновными в зависимости от роли по ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере за бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в крупном размере за бездействие), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение в значительном размере взятки за бездействие) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).