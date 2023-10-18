18 октября, 13:38

Полиция Петербурга нашла первых потерпевших в результате избиений группой хулиганов

Оба подростка в разные дни были избиты участниками группы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские установили и опросили первых двух потерпевших в результате действий группы молодых людей, которые, по версии следствия, избивали случайных прохожих на юге Санкт-Петербурга, снимали происходящее на видео и выкладывали записи в социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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"18 октября полицейские смогли установить и опросить первых двух потерпевших. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района. Оба подростка в разные дни были избиты участниками группы на территории Московского района", - рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время с обоими подростками проведут необходимые процессуальные действия.

15 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга группой выходцев из Азербайджана. Кадры нападений злоумышленники выкладывали в соцсети. На следующий день в пресс-службе городского главка СК сообщили, что дело возбуждено по статье о хулиганстве. За два дня полиция задержала шестерых подозреваемых.

По информации ГУ МВД, в настоящее время из всех участников группы на свободе остается один, при этом основной фигурант - администратор Telegram-канала, в котором были опубликованы резонансные видео. Розыск молодого человека продолжается. 

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