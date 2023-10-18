Гособвинение просит 9,5 года колонии для экс-зампрокурора Новосибирской области

Он обвиняется в коррупции

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Гособвинитель, выступая в прениях, попросил 9,5 года колонии строгого режима для обвиняемого в коррупции бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"[Гособвинитель попросил назначить] Турбину 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 17-кратном размере суммы взятки", - говорится в сообщении.

18 октября 2023 года в Центральном районном суде Новосибирска начались прения сторон по уголовному делу в отношении Андрея Турбина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и Сергея Белоуса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Белоусу, выступавшему посредником при даче взятки, гособвинение просит 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере суммы взятки.

Турбин был задержан в феврале прошлого года. В декабре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина. По данным следствия, в 2017-2018 годах Турбин при посредничестве Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и 1 тыс. долларов от предпринимателя Михаила Колмогорова за информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу.