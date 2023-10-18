18 октября, 13:37
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в Израиле французов достигло 24

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что "еще семь, вероятно, пропали без вести и многие могут быть захвачены в заложники на территории сектора Газа"

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Франции подтвердили гибель 24 граждан республики в Израиле с момента эскалации арабо-израильского конфликта 7 октября. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн на слушаниях в Сенате.

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"Во время этой атаки согласно последним данным, 24 гражданина Франции погибли, еще семь, вероятно, пропали без вести и многие могут быть захвачены в заложники на территории сектора Газа", - сказала глава кабмина.

Борн заявила, что Париж требует немедленного освобождения заложников группировкой ХАМАС без выдвижения каких-либо условий. Она заверила, что власти Франции "активно работают" над их освобождением. Также, по словам премьер-министра, несколько десятков французов заблокированы на территории сектора газа и находятся в тяжелом положении, при этом власти Франции прикладывают максимум усилий для их вывода из опасной зоны. На этом фоне она напомнила о ранее озвученных призывах Франции обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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