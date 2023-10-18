Адвокат Моргенштерна утверждает, что протокол в отношении музыканта составили незаконно

Рэпер не признает вину в нарушении правил деятельности иноагента

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рэпер Алишер Моргенштерн, которому грозит новый административный штраф за нарушение правил деятельности иноагента, вину не признает. Как уточнил ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин, протокол составлен с нарушениями, в связи с чем будет обжалован.

"Считаем, что данный протокол составлен с нарушением закона. В этой связи защита намерена обжаловать действия, связанные с вынесением этого протокола об административном правонарушении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Моргенштерн был привлечен к административной ответственности за то, что не предпринял установленные законом действия для направления отчета иностранного агента в Министерство юстиции РФ. При этом Жорин заявил, что при составлении этого протокола сотрудник отдела "по вопросам иностранного агентирования департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния российского Минюста нарушил процедуру". "То есть, Алишера должны были уведомить, получить его объяснения и только после этого вынести соответствующий протокол. Таким образом, в данном случае он был привлечен без осуществления необходимых действий, предусмотренных законом", - рассказал защитник.

Кроме того, Жорин отметил, что при составлении документа Минюст должен был точно установить время и место совершения Моргенштерном административного правонарушения, чего сотрудником ведомства не было сделано. "Как и в прошлый раз местом совершения административного правонарушения указан город Москва, где музыкант давно уже не проживает, а указанное время - 12 часов ночи - не соответствует действительности", - отметил адвокат.

Ранее в Савеловском суде Москвы ТАСС сообщили, что в отношении Моргенштерна поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Дата заседания пока не назначена. В июне Савеловский суд оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за то, что он не указал свой статус иностранного агента в публикациях в соцсетях.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится в ОАЭ.