В Новороссийске мужчина в лифте толкнул ребенка-аутиста

Проводится проверка

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Следователи в Новороссийске начали проверку в отношении мужчины, оттолкнувшего ребенка-аутиста в лифте одного из домов в городе-курорте. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в лифте одного из домов на улице Бориса Пупко в Новороссийске мужчина применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего. <…> По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в региональном следственном управлении СК РФ, добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях и СМИ распространилось видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, что ребенок с дедушкой и мужчиной одновременно зашли в лифт. Перемещаясь по его кабине, мальчик случайно задел мужчину, который в ответ грубо оттолкнул от себя ребенка. В публикациях и комментариях обсуждается, что ребенок страдает аутизмом, а после инцидента у него случился нервный срыв.