На юго-западе Китая в результате падения лифта погибли три человека

Еще 17 человек получили ранения

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще 17 получили ранения в провинции Юньнань на юго-западе Китая из-за аварии в здании, которая привела к внезапному обрушению лифта. Об этом сообщило народное правительство города Милэ, где случилось ЧП.

Как уточняется в распространенном заявлении, несчастный случай произошел в среду примерно в 12:00 по пекинскому времени (07:00 мск). Лифт находился на уровне четвертого этажа и провалился до первого.

Всем пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь, четверо из них получили тяжелые травмы. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.