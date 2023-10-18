18 октября, 14:57

На юго-западе Китая в результате падения лифта погибли три человека

Еще 17 человек получили ранения

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще 17 получили ранения в провинции Юньнань на юго-западе Китая из-за аварии в здании, которая привела к внезапному обрушению лифта. Об этом сообщило народное правительство города Милэ, где случилось ЧП.

Как уточняется в распространенном заявлении, несчастный случай произошел в среду примерно в 12:00 по пекинскому времени (07:00 мск). Лифт находился на уровне четвертого этажа и провалился до первого.

Всем пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь, четверо из них получили тяжелые травмы. Причины происшествия выясняются, ведется следствие. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация