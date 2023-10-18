В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он.

Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища.

В Telegram-канале транспорта города сообщалось, что морской и наземный общественный транспорт прекращал движение.

Позже Развожаев сообщил, что тревога отменена.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он в своем Telegram-канале.

Наземный общественный транспорт возобновляет работу, уточняется в Telegram-канале транспорта Севастополя.

В новость внесены изменения (18:15 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.