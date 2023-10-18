18 октября, 14:51,
обновлено 18 октября, 15:17
Военная операция на Украине

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

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"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он.

Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища.

В Telegram-канале транспорта города сообщалось, что морской и наземный общественный транспорт прекращал движение.

Позже Развожаев сообщил, что тревога отменена. 

"Отбой воздушной тревоги", - написал он в своем Telegram-канале. 

Наземный общественный транспорт возобновляет работу, уточняется в Telegram-канале транспорта Севастополя.

В новость внесены изменения (18:15 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.  

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
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