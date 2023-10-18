Пассажир выжил после падения на рельсы метро в Москве

Пассажира осматривают медицинские работники

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пассажир упал на контактные рельсы на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, он выжил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии произошло падение человека на жесткий путь. В настоящее время упавший пассажир осматривается медицинскими работниками", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение вернули в привычный график.