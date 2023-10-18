Суд 16 ноября решит вопрос о штрафе Моргенштерну за нарушение закона об иноагентах

Заседание запланировали на 10:20 мск

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 16 ноября рассмотрит административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили суде.

"Рассмотрение протокола об административном правонарушении, составленного Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении А.Т. Моргенштерна назначено на 10:20 16 ноября", - сообщили в суде.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.