В Воронеже восстановили подачу воды в многоквартирные дома после аварии

Подача воды была нарушена из-за повреждения на водопроводных сетях

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Аварийные бригады ликвидировали в Воронеже повреждение водовода диаметром 900 мм, из-за которого жители более 50 многоквартирных домов оставались без водоснабжения. Подача воды восстановлена, сообщается в Telegram-канале компании "Росводоканал Воронеж".

"Аварийно-восстановительные работы по адресу ул. Дорожная, 84а окончены. Холодное водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее компания сообщала, что во вторник в Воронеже обнаружили повреждение на водопроводных сетях 900 мм по адресу ул. Дорожная, 84А, в среду утром специалисты перекрыли холодное водоснабжение более 50 многоквартирных домов на семи улицах, в том числе Героев Сибиряков, Путиловской, Южно-Моравской, 9 Января, Пеше-Стрелецкой, Дорожной, Холмистой.