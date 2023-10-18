Двоих жителей Смоленской области задержали по делу о поджоге релейного шкафа

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 18 октября. Сотрудники УФСБ России по Смоленской области задержали двоих жителей региона, осуществивших поджог релейного шкафа на железной дороге, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спустя сутки после совершения поджога релейного шкафа на 337-м км перегона Сафоново - Милохово оперативниками УФСБ России по Смоленской области и линейного отдела МВД России на станции Смоленск по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое 22-летних уроженцев Духовщинского района, проживающих в областном центре. Они задержаны и находятся в одном из следственных изоляторов региона. В отношении смолян возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения)", - говорится в сообщении.

Сотрудники силовых ведомств установили, что с одним из жителей Смоленской области через интернет-мессенджер связалось неустановленное лицо, предложившее за денежное вознаграждение уничтожить релейный шкаф на железнодорожном перегоне. Молодой человек несколько раз отказывался от подобного заработка, но в итоге согласился за 20 тыс. рублей поджечь релейный шкаф. Оказать содействие в преступлении он попросил своего знакомого. После того, как неустановленный куратор получил видеозапись совершения преступления, он перестал выходить на связь и не заплатил обещанное вознаграждение.

"В ходе обысков по местам проживания злоумышленников у одного из них были обнаружены канистры с бензином, инвентарь для взлома объектов железнодорожной инфраструктуры. Также найдены видеозаписи повреждения оборудования железнодорожной инфраструктуры, сделанные в момент поджога", - добавили в пресс-службе.