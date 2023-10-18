В Петербурге возбудили уголовное дело после повреждения мха в заказнике

Сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело за повреждение лесной подстилки и мха площадью 200 кв. метров в заказнике "Гладышевский" из-за проезда транспортных средств возбуждено в Санкт-Петербурге. Размер причиненного ущерба превысил 1,3 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"Установлено, что в результате проезда транспортных средств на территорию государственного природного заказника регионального значения "Гладышевский" допущено повреждение лесной подстилки и мха площадью 200 кв. м. Кроме того, нарушен режим памятника природы. <…> Природоохранная прокуратура города Санкт-Петербурга направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима памятника природы, повлекшее причинение значительного ущерба)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. В пресс-службе также отметили, что движение транспортной техники пресекли благодаря работе специалистов природоохранной прокуратуры, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий".