18 октября, 16:00

В частной клинике в центре Москвы проводят обыски по делу о торговле детьми

Руководство и сотрудников организации опрашивают

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Обыски проводятся в частной клинике в центре Москвы в рамках уголовного дела о торговле детьми, сообщает столичный СК.

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"Сегодня в рамках уголовного дела по факту торговли детьми, расследуемого в ГСУ СК России по городу Москве, в частной медицинской клинике, расположенной на территории ЦАО, проводятся обыски. Установлено, что именно в этой организации обвиняемая получила подложные документы, содержащие ложные медицинские данные", - сказали в СК.

В ходе обысков изымаются медицинские документы, а руководство и сотрудников клиники опрашивают.

Следователи возбудили уголовное дело о торговле людьми в отношении женщины, на иждивении которой находятся 15 детей. При этом имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. 47-летней женщине и ее 44-летней соучастнице предъявлено обвинение в торговле людьми. 

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