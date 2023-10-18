Во всех районах Костромской области восстановили электроснабжение

В восстановительных работах принимали участие 197 человек и более 70 единиц

КОСТРОМА, 18 октября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после интенсивных снегопадов и сильного ветра в Костромской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Электроснабжение в Костромской области восстановлено, ведется отработка единичных обращений граждан", - сказала собеседница агентства.

В восстановительных работах в среду принимали участие 197 человек в составе 53 бригад. Количество техники - более 70 единиц.

Ранее ГУ МЧС по Костромской области предупреждало граждан о прогнозируемом обильном мокром снеге и ветре до 18 м/с 17 и 18 октября. По поручению губернатора региона Сергея Ситникова за 12 часов до непогоды в области сформировали оперативный штаб из представителей администрации, профильных департаментов и ведомств, энергетиков, органов местного самоуправления. Была подготовлена дополнительная техника для уборки дорог.

Во вторник при прохождении циклона на территории Костромской области порывы ветра достигали 26 м/с, а снег налипал на линии электропередачи. В связи с этим повреждения сетей произошли в пяти районах - Макарьевском, Нейском, Мантуровском, Кологривском и Шарьинском. Специалисты филиала "Россети Центр" - "Костромаэнерго" с 21:00 мск 17 октября работали в особом режиме. В среду отключения сохранялись в Макарьевском, Кологривском, Вохомском, Шарьинском, Пущугском районах и Мантурово.