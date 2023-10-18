Суд Петербурга ужесточил наказание виновнице ДТП, сбившей четырех пешеходов

Алине Скребцовой заменили условный срок в два года на тот же срок в колонии-поселении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд заменил условный срок в два года на реальное лишение свободы виновнице ДТП в мае 2022 года, сбившей у частного дома в поселке Стрельна четырех пешеходов, из которых одна женщина погибла на месте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Апелляционная инстанция приговор изменила, исключив указание на ст. 73 УК РФ (условное осуждение) и назначив Алине Скребцовой наказание на тот же срок в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Приговор Скребцовой, обжалованный потерпевшими, в мае вынес Петродворцовый районный суд. Тогда, помимо наказания в виде условного срока, девушку на 2,5 года лишили водительских прав.

ДТП случилось вечером 21 мая 2022 года у дома №49 по Волхонскому шоссе. Управляя автомобилем BMW Х1, при повороте направо со второстепенной дороги Скребцова на скорости 80 км/ч выехала с проезжей части на придомовую территорию, где сбила четырех пешеходов и въехала в три припаркованных автомобиля. На месте погибла женщина 1950 года рождения, остальных пострадавших - мужчин 1956 и 1966 годов рождения, а также 18-летнего молодого человека - с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

Свою вину Скребцова признала, в пользу потерпевших суд взыскал с нее в общей сложности 3,2 млн рублей.