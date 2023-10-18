В Вологодской области 26 населенных пунктов остаются без света в непогоду

ТАСС, 18 октября. Жители 26 населенных пунктов Вологодской области остаются без электроснабжения из-за снежного шторма. В зоне отключения находятся два детских сада в Никольском округе, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.
"Вечером остаются неподключенными 26 населенных пунктов в Великоустюгском, Никольском и Кич-Городецком районах, а также два детских сада в Никольском районе. Планируется восстановить энергоснабжение в ближайшие 10 часов", - сообщили в ГУ МЧС по области.
По данным Россетей, на ликвидацию последствий снежного шторма в Вологодской и Архангельской областях привлечено 311 аварийных бригад, 597 единиц техники, 52 дизельных генератора для резервного энергоснабжения.
По информации ГУ МЧС на утро 18 октября, более 2,4 тыс. жителей 39 населенных пунктов в Великоустюгском, Никольском и Кич-Городецком районах остались без электричества в результате аварийных отключений. На этих территориях был сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, мокрый снег с дождем, налипание снега на проводах.