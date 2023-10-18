В Вологодской области 26 населенных пунктов остаются без света в непогоду

Для ликвидации последствий снежного шторма привлечено 311 аварийных бригад, 597 единиц техники, 52 дизельных генератора для резервного энергоснабжения

ТАСС, 18 октября. Жители 26 населенных пунктов Вологодской области остаются без электроснабжения из-за снежного шторма. В зоне отключения находятся два детских сада в Никольском округе, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"Вечером остаются неподключенными 26 населенных пунктов в Великоустюгском, Никольском и Кич-Городецком районах, а также два детских сада в Никольском районе. Планируется восстановить энергоснабжение в ближайшие 10 часов", - сообщили в ГУ МЧС по области.

По данным Россетей, на ликвидацию последствий снежного шторма в Вологодской и Архангельской областях привлечено 311 аварийных бригад, 597 единиц техники, 52 дизельных генератора для резервного энергоснабжения.

По информации ГУ МЧС на утро 18 октября, более 2,4 тыс. жителей 39 населенных пунктов в Великоустюгском, Никольском и Кич-Городецком районах остались без электричества в результате аварийных отключений. На этих территориях был сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, мокрый снег с дождем, налипание снега на проводах.