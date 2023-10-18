В Дагестане экс-замминистра здравоохранения подозревают в получении крупной взятки

Возбуждено уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения республики по подозрению в получении взятки в особо крупном размере . Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления СК РФ по республике.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Дагестану по материалам, поступившим из ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2019-го по декабрь 2021 года подозреваемый через посредника, находясь в Махачкале, получал от индивидуального предпринимателя взятки в виде денег в размере 10% от общей суммы каждого государственного контракта, заключенного в указанный период времени Министерством здравоохранения региона на поставку медицинского оборудования, а всего получил не менее 87,7 млн рублей.

"В отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В настоящее время при силовой поддержке ЦСН ФСБ России проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавили в пресс-службе.