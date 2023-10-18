В Первоуральске ограничили подачу воды из-за крупной аварии

По районам города организовали подвоз питьевой воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС /. Подача воды ограничена в городе Первоуральске (Свердловская область) из-за крупной аварии на Нижне-Сергинском водоводе. Через него в город поступает больше половины необходимого водного ресурса, говорится в сообщении на сайте администрации Первоуральска.

"Вечером 18 октября произошла крупная авария на Нижне-Сергинском водоводе. <...> Подача воды в город ограничена в качестве меры по экономии ресурсов до полного устранения аварии. По районам города в экстренном порядке организован усиленный подвоз питьевой воды", - сказано в сообщении. Отмечается, что все необходимые ремонтные бригады мобилизованы.

По словам главы города Игоря Кабца, последствия чрезвычайной ситуации необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. "Напомню, что в связи с обмелением нашего основного питьевого источника - Верхне-Шайтанского пруда - больше половины воды на город мы берем из Нижних Серег. Поэтому ни при каких обстоятельствах мы не должны потерять этот источник питьевой воды", - приводятся в сообщении слова Кабца.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министру энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову оказать необходимое содействие администрации Первоуральска для скорейшего устранения аварии, сообщили журналистам в департаменте информационной политики Свердловской области. "Главе муниципалитета поручено принять исчерпывающие меры для обеспечения горожан питьевой водой, организовав регулярный подвоз. Для этого будут задействованы ресурсы соседних муниципалитетов, в частности, [города] Ревды. Особое внимание при этом необходимо уделить социальным объектам", - сказано в сообщении. Отмечается, что в городской больнице на данный момент резерв воды имеется.

В Первоуральске проживают более 110 тыс. человек.