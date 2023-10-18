В Чувашии 34 населенных пункта остаются без электроснабжения из-за непогоды

Ведутся восстановительные работы

ТАСС, 18 октября. Жители 34 населенных пунктов в пяти муниципальных округах Чувашии остаются без электроснабжения из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

"На 18:00 18 октября еще 34 населенных пункта в пяти муниципальных округах республики остаются без электроэнергии. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ранее глава республики Олег Николаев сообщил, что из-за сильного ветра в Чувашии произошло отключение электроснабжения в восьми муниципалитетах, без света остались более 22 тыс. жителей, а также 30 объектов социальной сферы. Он добавил, что в ближайшее время оценят нанесенный стихией ущерб, на ликвидацию последствий будут выделены необходимые средства.

17 октября из-за непогоды в Шумерле был введен режим чрезвычайной ситуации.