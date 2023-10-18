Полицейские в КЧР установили рассылавших ложные сообщения о минировании школьников

По всем фактам возбуждены уголовные дела

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личности двух подростков, которые рассылали ложные сообщения о минировании школ и больниц в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с коллегами из регионально ФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий установили личности граждан, причастных к двум ложным сообщениям о готовящихся актах терроризма", - рассказали в пресс-службе.

15 августа 2023 года в региональном канале мессенджера появилась публикация об опасном предмете в лечебном учреждении. 6 октября текущего года в чат одного из мессенджеров был направлен текст, содержащий сведения о якобы существующей угрозе посетителям школы в городе Черкесске. Полицейские выехали и проверили информацию, которая не подтвердилась. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как выяснилось, оба сообщения написал бывший учащийся школы, не достигший 14 лет. Для второго сообщения он привлек своего ровесника. Противоправные поступки они совершили от имени своих знакомых из личной неприязни. "С установленными школьниками, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, и их родителями полицейские провели профилактические беседы", - добавили в пресс-службе.