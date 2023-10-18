На Кубани ликвидировали притоны, где вовлекали в проституцию подростков

Подозреваемые подыскивали девушек, в том числе несовершеннолетних, организовывали им проживание и, применяя насилие и шантаж, склоняли их к оказанию платных интимных услуг

КРАСНОДАР, 18 октября. / ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае в отношении более 10 человек, которых подозревают в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних, содержании притонов и похищении людей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК СКР по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю по материалам УФСБ и ГУ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц в возрасте от 24 до 47 лет. В зависимости от роли каждого они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией в том числе несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240 УК РФ), содержании притонов для занятия проституцией (ч. 2 ст. 241 УК РФ), а также похищении девушек (ч. 3 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Деятельность притонов пресечена на территории Анапы, Краснодара, Туапсе, а также в Крымском районе Краснодарского края. Преступная группа, в которую входило более 10 человек, была организована 37-летним злоумышленником. Подозреваемые подыскивали девушек, в том числе несовершеннолетних, организовывали им проживание и, применяя насилие и шантаж, склоняли их к оказанию платных интимных услуг. Клиентов искали через интернет, затем по телефону им сообщались расценки и адреса притонов.

В ходе обысков следователи изъяли денежные средства, банковские средства, ноутбуки и средства связи, иные предметы. Фигуранты принимали заказы, получали деньги за предоставленные услуги, которые распределяли между собой, а часть передавали девушкам.