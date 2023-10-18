Под Воронежем пять человек пострадали в ДТП с пассажирским пригородным автобусом

Среди них есть ребенок

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского пригородного автобуса ПАЗ маршрута №102 Воронеж - Семилуки и легкового автомобиля "ВАЗ", которое произошло в городе Семилуки Воронежской области. Среди пострадавших один ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21093, 20-летняя местная жительница, а также пассажир автобуса (женщина) доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение. Позже самостоятельно за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса - женщина и несовершеннолетний ребенок. Личности пассажиров устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 19:55. В салоне автобуса находились семь пассажиров. Находившийся за рулем легкового автомобиля 23-летний житель Семилук выехал на встречную полосу, по этой причине произошло столкновение его автомобиля с автобусом ПАЗ маршрута №102 Семилуки - Воронеж под управлением 60-летнего воронежца.