В Ингушетии возбудили дело из-за незаконного оформления участков вдоль трассы "Кавказ"

Местные жители, представив подложные документы, оформили право собственности на два земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью свыше 4 млн рублей

МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ингушетии из-за незаконного оформления местными жителями земельных участков, примыкающих к реконструируемой и расширяемой федеральной трассе "Кавказ". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

"Прокуратура Назрановского района республики по обращению руководителя управления автомобильных дорог "Кавказ" провела проверку о незаконной регистрации права собственности на земельные участки, по которым запланировано строительство автомобильной дороги федерального значения. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Цельный участок федеральной трассы "Кавказ" длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии в начале сентября 2018 года. Проектом предусмотрено доведение параметров автомобильной дороги до категории 1Б и расширение проезжей части до четырех полос. Жителям региона, чьи дома и земельные участки примыкали к трассе и попадали в зону ее расширения, выплачивались компенсации.

В 2018-2021 годах местные жители, представив подложные документы, оформили право собственности на два земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью свыше 4 млн рублей. В результате республика фактически утратила право собственности на эти земельные участки. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры региона.

Предполагалось, что до конца 2020 года весь объект будет сдан в эксплуатацию, однако рабочие к сроку провели реконструкцию только 20 км дороги, затем реконструкция была приостановлена.