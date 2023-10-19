Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор совладельцу "Суммы" Магомедову

Адвокаты просят вынести оправдательный приговор по делу

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность приговора совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и другим осужденным по его делу. Рассмотрение жалоб защиты назначено на 10:00 мск.

Адвокаты просят вынести оправдательный приговор по делу. В свою очередь прокуратура не обжаловала приговор суда первой инстанции.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, признав его виновным в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов осужден на 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 2,5 млн рублей штрафа.

Другим фигурантам дела суд назначил от 7 до 12 лет лишения свободы: бывшему гендиректору АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергею Полякову - 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову - 10 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, гендиректору предприятия "Энергия-М" Юрию Петрову - 7 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, бывшему главе компании "Интэкс" Артуру Максидову - 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей.

Одновременно с уголовным процессом продолжается ряд арбитражных разбирательств. Так, в октябре Арбитражный суд Москвы обязал кипрские компании и Зиявудина Магомедова выплатить Дальневосточному морскому пароходству (головное предприятие группы Fesco) 80 млрд рублей и 13,8 млн долларов в связи с незаконным выводом активов общества с 2012 года. В декабре 2022 года суд конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Арбитражный суд установил, что Магомедов, пользуясь своими полномочиями по управлению обществом, через подконтрольные ему компании получил от ПАО "ДВМП" денежные средства, которые использовал для приобретения акций самого общества.