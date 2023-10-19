В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ

Неизвестные требуют 5 млн рублей с ее родственников

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве, неизвестные требуют за ее освобождение с родственников 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление о пропаже 65-летней Маргариты Стручевой, главного библиотекаря ГПИБ. Последний раз на работе она была 13 октября. Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже два раза приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД. Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию обратилась племянница пропавшей женщины. Она сообщила, что разговаривала с тетей 17 октября, тогда она просила у нее 5 млн рублей, голос был взволнован. "Заявительница также рассказала, что через какое-то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн рублей за сохранение жизни Стручевой", - добавил представитель правоохранительных органов. По месту жительства женщина не найдена, поиски продолжаются.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 17 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения. "Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на обнаружение пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.