19 октября, 00:01

В Ингушетии в результате пожара в частном доме погиб один человек

Площадь возгорания составила 2 кв. м

МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате пожара, который произошел в частном доме в городе Карабулаке Республики Ингушетия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

"В 00:30 мск <...> поступило сообщение о том, что в городе Карабулак, по улице Осканова, дом №24 произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание в жилом доме. <...> В результате происшествия погиб один человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что площадь возгорания составила 2 кв. м. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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РоссияИнгушетияСеверный Кавказ
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