В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета

Преступники были вооружены, сообщает газета Le Nouvelliste

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Антони Виржини Сен-Пьера, главу канцелярии председателя Высшего переходного совета Гаити Мирланд Манига, похитили в среду вечером в столице республики Порт-о-Пренсе. Об этом сообщила газета Le Nouvelliste со ссылкой на Манига.

По данным газеты, похитители были вооружены.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% столицы и укрепляют свои позиции в других регионах страны.

6 февраля 2023 года в Гаити приступил к работе Высший переходный совет, который занимается вопросами диалога между властями и оппозицией, организацией выборов президента и парламента, а также бесконфликтной передачей власти в стране.