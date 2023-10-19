В Москве арестовали Виталия Тоакэ за занятие высшего положения в преступной иерархии

Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под стражу преступного авторитета Виталия Тоакэ, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Тоакэ В. В., обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) меру пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в суде. Если Тоакэ признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Тоакэ, известный в преступных кругах как Виталий Раменский, входил в сообщество, возглавляемое Олегом Медведевым (Шишкановым), имеющим прозвище Шишкан.

Медведев, ранее носивший фамилию Шишканов, был задержан в июле 2019 года. В отношении него и его сообщников расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей находятся 17 фигурантов уголовного дела, еще 5 объявлены в розыск и арестованы заочно. По данным следствия, Шишканов и его предполагаемые сообщники причастны к похищению и убийству районного депутата Татьяны Сидоровой, одновременно занимавшей должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", и членов ее семьи.

По версии следствия, Шишканов на момент представления материалов в суд проживавший в Раменском районе, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за некоторыми юридическими лицами, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино. Вину в инкриминируемых ему деяниях он не признает.