На Сахалине в 2023 году площадь лесных пожаров сократилась более чем в 3,5 раза

Показатель составил 862,8 га

ТАСС, 19 октября. Более чем в 3,5 раза в этом году сократилась площадь лесных пожаров на территории Сахалинской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в региональном Агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

"За аналогичный период прошлого года в целом по региону было зарегистрировано ровно столько же лесных пожаров. Однако площадь, пройденная огнем в этом году, меньше прошлогодней более чем в 3,5 раза", - говорится в сообщении.

В 2023 году на территории лесного фонда Сахалинской области зарегистрировали 26 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 862,8 га. Чаще всего лес горел в Охинском районе. Здесь лесные пожарные потушили за сезон восемь возгораний. Пять лесных пожаров было потушено в Поронайском районе. По три раза лес горел в Макаровском и Смирныховском лесничествах.

Защитить леса от пожаров помогает купленная благодаря нацпроекту "Экология" тяжелая техника. Также ежегодно на территории земель лесного фонда региона проводится противопожарное обустройство лесов. В 2023 году работники областных автономных учреждений, подведомственных агентству лесного и охотничьего хозяйства региона, устроили 160 км новых минерализованных полос и прочистили 180 км уже существующих минполос.

Пожароопасный сезон на Сахалине завершается. Окончательно его можно считать пройденным только когда на островах ляжет снег. По информации синоптиков, снег с дождем прогнозируют почти во всех районах Сахалина 21 октября.