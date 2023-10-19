19 октября, 02:42

В Чите в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

Двоих из них госпитализировали

ЧИТА, 19 октября. /ТАСС/. Трое медицинских работников пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи и внедорожника в Чите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

"Трое пострадавших медицинских работников. Двоих госпитализировали в Краевую клиническую больницу, состояние средней степени тяжести. Получают всю необходимую медицинскую помощь. У одного пострадавшего состояние удовлетворительное, не госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла вечером 18 октября. Пациентов в автомобиле скорой не было, машина реанимации ехала на вызов. Как уточнили в группе по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД, произошло столкновение Toyota Land Cruiser и ГАЗ "Луидор". 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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