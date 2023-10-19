В Якутии женщину приговорили к семи годам за махинации с собственностью

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Уроженка Якутии 1979 года рождения, связанная с махинациями с земельными участками в составе ОПГ, приговорена к семи годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Фигурант уголовного дела, <…> ранее трижды судимая за аналогичные деяния, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Так, указанное лицо в составе ОПГ в течение девяти лет незаконно оформило право собственности на 16 земельных участков общей стоимостью свыше 50 млн рублей. Подсудимая признана судом виновной в совершении 18 эпизодов (16 оконченных и 2 покушения) мошенничества, а также изготовлении поддельных документов, и приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в распространенном сообщении. Приговор Якутского городского суда вступил в силу.

По решению суда на всю похищенную недвижимость наложен арест. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении еще трех женщин - организатора преступной группы 1967 года рождения и ее дочерей - рассматриваются в суде. Организатор преступной группы в момент возбуждения уголовного дела находилась в Ингушетии, откуда пыталась оформить еще одно имущество. Подготовка преступления была пресечена сотрудниками УФСБ. Злоумышленница была задержана ввиду намерений скрыться и доставлена в Якутск.

Сотрудники УФСБ России по региону получили информацию об организованной преступной группе, специализирующейся на махинациях с земельными участками в Якутске. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены четыре женщины, которые с поддельными документами оформляли свидетельства о праве на наследство на неразграниченные земельные участки и регистрировали их в собственность. Следственным подразделением МВД по Якутии были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).