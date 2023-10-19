В Новосибирской области обрушился мост

Пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Автомобильный железобетонный мост через реку Карасук обрушился в ночь на четверг в поселке Базово Новосибирской области. Из-за происшествия оказались отрезаны жители одной из улицы, организован объездной путь в 30 км, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) региона.

"В Чулымском районе Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста. ЧП произошло ночью. Предварительно произошел крен опоры, в результате - полное падение. Причины произошедшего выясняются", - сообщили в управлении.

В результате обрушения от поселка Базово отрезана улица, где проживают 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет. Занятия учащихся 19 октября отменены. Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области организовано плечо объезда для автомобильного транспорта 30 км.

Мост через реку Карасук в Базово построен в 1971 году, его длина 45 м, грузоподъемность 23 тонны. Обрушено 30 м (два пролета). По информации ТУАД, состояние моста регулярно мониторилось - несколько раз в год проводились проверки технического состояния.

Для ограничения проезда всех видов транспорта, выставлено ограждение и запрещающие знаки. Сейчас решается вопрос о восстановлении моста.