В Красноярском крае задержали второго фигуранта по делу оскорбления чувств верующих

По версии следствия, молодые люди, находясь в храме, нецензурно выражались и угрожали прихожанам

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Задержан второй фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих в соборе в Канске на востоке Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела о противоправных действиях компании молодых людей в Свято-Троицком кафедральном соборе города Канска задержан второй фигурант преступления. 28-летний житель Канска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, компания нетрезвых молодых людей, находясь возле собора, нецензурно ругалась. Затем они зашли в храм, где двое из них матерились и угрожали прихожанам.

В среду сообщалось о задержании 20-летнего жителя Канска, устроившего дебош в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его подозревают в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).