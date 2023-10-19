В Киргизии из-за сообщения о бомбах эвакуировали персонал и посетителей трех госучреждений

В дежурную часть поступило анонимное сообщение о взрывных устройствах в министерстве цифрового развития, Верховном суде и суде Ленинского района Бишкека, сообщили в городском ГУВД

БИШКЕК, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители трех государственных учреждений Киргизии эвакуированы из зданий из-за поступившего анонимного сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом ТАСС сообщили в ГУВД Бишкека.

"В дежурную часть поступило анонимное сообщение о взрывных устройствах в министерстве цифрового развития, Верховном суде и суде Ленинского района Бишкека", - заявил представитель ГУВД.

По его словам, на место были направлены оперативно-следственные группы, здания были оцеплены сотрудниками милиции, а находящиеся в них люди эвакуированы.

Информация о наличии взрывных устройств в зданиях судов и министерства проверяется.