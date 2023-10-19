В Приморье задержали мужчину по подозрению в госизмене

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Житель Владивостока подозревается в государственной измене и передаче украинской разведке сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса региона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Приморскому краю, подозреваемый задержан.

"Управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края в интересах Главного управления разведки МО (Министерства обороны - прим. ТАСС) Украины. Проведенным комплексом оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР (Главное управления разведки - прим. ТАСС) МО Украины приморец собирал и передал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняет пресс-служба, фигурант полностью осознавал возможность использования сведений против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого действия.

"Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемый задержан, находится под стражей. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сообщили в УФСБ.